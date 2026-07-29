Fünf-Sterne-Niveau beim Camping am Wörthersee

„Mit der gemeinsamen Weiterentwicklung des Campingplatzes am Metnitzstrand setzen wir einen wichtigen Impuls für den Tourismus in Klagenfurt“, betont Erich Falkensteiner. Für die Unternehmensgruppe sei Kärnten nach Südtirol die zweitwichtigste Region. „Wir haben zwei Betriebe am Katschberg, zwei am Nassfeld, dazu das Schlosshotel Velden sowie die Campinganlagen in Klagenfurt und am Hafnersee. Bei sieben Betrieben ist sehr viel los. Wir sind sehr froh, in Kärnten zu sein, denn wir werden hier sehr herzlich aufgenommen.“