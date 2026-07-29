Fünf-Sterne-Niveau beim Camping am Wörthersee

Firmengründer Erich Falkensteiner eröffnet höchstpersönlich am Donnerstag seine neue Campinganlage im Strandbad Klagenfurt. Camping boomt, die Südtiroler Hotellerie-Legende führt ein Sterne-System auch auf Campingplätzen ein. Falkensteiner steht auch auf Kärnten.
Mit einer offiziellen Eröffnungsfeier wird am Donnerstag die neue Falkensteiner Campinganlage am Metnitzstrand im Strandbad Klagenfurt eröffnet. Zu den Ehrengästen zählen Firmengründer Erich Falkensteiner sowie Falkensteiner-CEO Otmar Michaeler. Gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt setzt Falkensteiner Camping damit einen weiteren Meilenstein für den Tourismusstandort Kärnten.
„Mit der gemeinsamen Weiterentwicklung des Campingplatzes am Metnitzstrand setzen wir einen wichtigen Impuls für den Tourismus in Klagenfurt“, betont Erich Falkensteiner. Für die Unternehmensgruppe sei Kärnten nach Südtirol die zweitwichtigste Region. „Wir haben zwei Betriebe am Katschberg, zwei am Nassfeld, dazu das Schlosshotel Velden sowie die Campinganlagen in Klagenfurt und am Hafnersee. Bei sieben Betrieben ist sehr viel los. Wir sind sehr froh, in Kärnten zu sein, denn wir werden hier sehr herzlich aufgenommen.“
Wir haben auch bei Campinganlagen ein Sterne-System eingeführt, vergeben sogar vier bis fünf Sterne. Die Anlage in der Ostbucht wird gerade klassifiziert.
Erich Falkensteiner
Der Südtiroler fühlt sich Kärnten seit Jahren eng verbunden. Auch privat verbringt er gerne Zeit im Süden Österreichs – und als Präsident des italienischen Eishockeyvereins Ritten ist der Sport ein wichtiger Teil seines Lebens. „Natürlich gehe ich auch immer wieder zum KAC. Eishockey begeistert mich.“
Camping erlebt einen Boom
Falkensteiner sieht großes Potenzial im Campingtourismus. „Wir haben ein klares Konzept und glauben fest an das Auto. Viele Urlauber reisen gerne mit dem eigenen Fahrzeug an. Alles, was mit individueller Mobilität verbunden ist – ob Wohnmobil, Caravan oder Camping – hat in den vergangenen Jahren starke Zuwächse erlebt.“
Die Falkensteiner-Gruppe betreibt mittlerweile 26 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und drei Apartmentanlagen in Europa. Künftig soll auch im Campingbereich ein eigenes Qualitätsmodell etabliert werden. „Wir haben auch bei unseren Campinganlagen ein Sterne-System. Anlagen wurden bereits mit zwei Sternen ausgezeichnet, andere mit vier bis fünf. Klagenfurt wird in den kommenden Monaten ebenfalls entsprechend klassifiziert.“ Die höchste Bewertung ist natürlich auch für den Standort am Wörthersee das Ziel.
Umfangreiche Modernisierung am Metnitzstrand
Die Campinganlage am Metnitzstrand wurde umfassend modernisiert. Neu errichtet wurden ein modernes Rezeptionsgebäude, ein Shop sowie der Gastronomiebereich mit dem Restaurant und Shop. Zudem profitieren Campinggäste von der unmittelbaren Lage am Wörthersee und einer engen Kooperation mit dem Strandbad Klagenfurt. So erhalten sie unter anderem 50 Prozent Ermäßigung auf den Tageseintritt ins Strandbad.
Mit der Modernisierung will Falkensteiner den Campingplatz zu einer der attraktivsten Anlagen Österreichs entwickeln und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen.
Hotel oder Camping – beides hat Zukunft
Für Erich Falkensteiner schließen sich Hotelurlaub und Camping keineswegs aus. „Auch ich habe früher oft gecampt“, erzählt er. „Viele Gäste schätzen heute den Komfort eines hochwertigen Hotels, andere bevorzugen die Freiheit und Nähe zur Natur auf einem Campingplatz. Wir als Falkensteiner bieten beides an – und genau darin liegt unsere Stärke.“ Die Falkensteiner-Gruppe hat schon Campingplätze in Österreich, Kroatien, Slowenien, Italien, Slowakei, Tschechien, Serbien und Montenegro.
Mit der Investition in Klagenfurt unterstreicht die Unternehmensgruppe ihren Expansionskurs im Campingsegment. Gemeinsam mit den Stadtwerken soll die Anlage langfristig zu einem Aushängeschild für den Tourismus am Wörthersee werden.
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