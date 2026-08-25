Ermittlungen gegen KUGES-Chefin werden fortgesetzt

Die im Mai eingeleiteten Ermittlungen waren zunächst eingestellt worden, weil die Staatsanwaltschaft keinen nachweisbaren Vorsatz sah. Wird ein Ermittlungsverfahren eingestellt, werden alle Verfahrensbeteiligten darüber verständigt. Diese können – so sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind – in weiterer Folge einen Fortführungsantrag stellen, über den das Landesgericht zu befinden hat. Das sei in diesem Fall geschehen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, weitergehende Details nannte er nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass der Fortführungsantrag nicht von Wagner selbst gekommen ist ...