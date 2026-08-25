Aus USA abgeschoben, bei Erdbeben gestorben

Am Montag demonstrierten mehrere Mütter in der Hauptstadt Caracas. Ihre Söhne waren beim Erdbeben Ende Juni uns Leben gekommen. Sie waren unter jenen 146 Migranten, die laut der Übergangsregierung aus den USA abgeschoben worden waren. Unter ihnen waren 19 Frauen und sieben Kinder. Nach ihrer Ankunft in Venezuela musste sie ihre Handys und andere Habseligkeiten abgeben. Sie waren in einem alten Gebäude im Bundesstaat La Guaira untergebracht, als das Doppel-Erdbeben die Küstenregion erschütterte.