Mähnenrobbe verschluckte Puppenkopf und verendete

Das Tier war die letzte Mähenrobbe in dem Zoo, die dort seit 1975 gehalten wurden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. 2009 verschluckte das Robbenmännchen „Nico“ einen großen Stein, den ein Zoobesucher in das Becken geworfen hatte. Das Tier überlebte die Notoperation nicht. Vor ungefähr 20 Jahren waren bei einer Obduktion im Magen des Männchens „Felix“ sogar 7,5 Kilogramm an Fremdkörpern gefunden.



Hier sehen Sie einen Bericht zu dem Vorfall: