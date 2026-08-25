Frau nach Angriff Tausender Feuerameisen gestorben

Tochter bestand auf Verlegung ins Krankenhaus

Doch die Pfleger hätten nach dem Vorfall nicht aus eigenen Stücken den Notruf gewählt – erst 38 Stunden danach, als die Tochter der 83-Jährigen einen Besuch abstattete, bestand diese darauf, dass die Patientin in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entsetzt ich war“, erklärte Cattertons Tochter Jan Buice gegenübe US-Medien. „Niemand sollte so etwas durchmachen müssen.“