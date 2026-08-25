Vondrousova beruft gegen vierjährige Dopingsperre

Bei dem Vorfall habe Angst ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt. Sie sei „nach monatelanger körperlicher und psychischer Belastung an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr konnte“, erklärte Vondrousova im vergangenen April. Zudem habe sie das Auftauchen eines Kontrolleurs um 20.15 Uhr, der einen sofortigen Test verlangte, als schweren Eingriff in ihre Privatsphäre empfunden. Vondrousova hat stets beteuert, niemals gedopt zu haben. Experten hätten bei ihr eine Angststörung und eine akute Stressreaktion festgestellt, argumentierte Vondrousova später.