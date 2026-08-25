Dreieinhalb Jahre Haft für IS-Waffentrainer

„Trainer nur am Papier“

Das stritt der 44-Jährige, der bis zu seiner Festnahme mit zwei anderen Männern in einer Linzer Kellerwohnung gewohnt hatte, aber vehement ab: Er habe Waffen verkauft, aber nur an Zivilpersonen – schließlich habe in Syrien fast jeder Haushalt eine Waffe zur Selbstverteidigung. Seine Stellung als „mudarrib“ erklärte er so: Sein verstorbener Bruder, der nachweislich als Waffenhändler mit dem IS zusammengearbeitet hatte, sowie sein Nachbar hätten ihm zu dieser Einstufung verholfen. Damit habe er monatlich rund 1000 Euro verdient – ein beträchtlicher Lohn in dieser Region.