Tiergarten Schönbrunn: Dieser Weg ist jetzt kürzer

„Ich habe nie verstanden, warum man vor einem Tor steht, das verschlossen ist“, sagte Tiergarten-Geschäftsführer Stephan Hering-Hagenbeck bei der Eröffnungszeremonie am Dienstag. Er zeigte sich auch mit dem neuen Empfangsgebäude zufrieden: „Es sieht so aus, als hätte es immer da gestanden, was will man mehr.“ Schloss-Chef Klaus Panholzer lobte die Kooperation zwischen den einzelnen Partnern und verwies auf die jahrzehntelange Vorgeschichte. Denn Forderungen, das Tor für die Allgemeinheit zu öffnen, gab es immer wieder.