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E-Scooter-Flucht endet mit 17 Strafen in Favoriten

Wien
25.08.2026 12:56
Der 15-Jährige lieferte sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd.
Der 15-Jährige lieferte sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd.(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Polizeikontrolle ist am Montagabend in Wien-Favoriten völlig eskaliert. Ein 15-Jähriger flüchtete mit einem E-Scooter vor den Beamten. Selbst zwei Warnschüsse konnten ihn zunächst nicht stoppen. Am Ende kamen 17 Verkehrsübertretungen und eine saftige Strafe zusammen.

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Polizisten beobachteten gegen 20.15 Uhr zwei Jugendliche bei der Übergabe eines unbekannten Gegenstandes. Weil der Verdacht auf eine mögliche Suchtmittelübergabe bestand, wollten die Polizisten die beiden kontrollieren. Einer der Jugendlichen sprang daraufhin auf einen E-Scooter und raste davon.

Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei
Die Flucht führte unter anderem durch den Alfred-Böhm-Park und eine angrenzende Wohnhausanlage. Die Beamten nahmen die Verfolgung zunächst mit dem Streifenwagen, später zu Fuß auf. Weil der Jugendliche trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb, kündigte ein Polizist den Waffengebrauch an und feuerte schließlich zwei Warnschüsse. Doch der Flüchtende fuhr weiter und entkam vorerst.

Mit 41 km/h unterwegs
Wenig später entdeckten Polizisten den Jugendlichen im Bereich der Favoritenstraße erneut. Wieder versuchte er mit dem E-Scooter zu flüchten. Beim Amalienbad war dann schließlich Schluss und der 15-Jährige könnte aufgehalten werden.

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Bei einer Überprüfung des E-Scooters stellte die Landesverkehrsabteilung mittels Rollentest eine Geschwindigkeit von 41 km/h fest. Insgesamt registrierte die Polizei im Zuge der Flucht 17 Verkehrsübertretungen. Ein Schnellrichter verhängte noch vor Ort eine Strafe in Höhe von 5260 Euro. Ob es zuvor tatsächlich zu einer Suchtmittelübergabe gekommen war, wird noch ermittelt.

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