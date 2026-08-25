E-Scooter-Flucht endet mit 17 Strafen in Favoriten

Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Flucht führte unter anderem durch den Alfred-Böhm-Park und eine angrenzende Wohnhausanlage. Die Beamten nahmen die Verfolgung zunächst mit dem Streifenwagen, später zu Fuß auf. Weil der Jugendliche trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb, kündigte ein Polizist den Waffengebrauch an und feuerte schließlich zwei Warnschüsse. Doch der Flüchtende fuhr weiter und entkam vorerst.