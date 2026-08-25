Selenskyj sieht Zeitfenster bis zum Sommer 2027

Die wichtigsten Inhalte seien ein Waffenstillstand und ein US-Vorschlag für eine Freihandelszone im ostukrainischen Donbass. Das Dokument ist nur eine Seite lang. Der Kreml wies Vorschläge für eine Freihandelszone, die von einer dritten Seite verwaltet werden soll, bereits umgehend zurück. Der Donbass sei Teil Russlands, und eine dritte Partei könne keine russische Region verwalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Zudem sei eine mögliche Stationierung von NATO-Streitkräften in der Ukraine inakzeptabel.