Todesstrafe für Ex-Schulleiter in Bangladesch

„Der Plan war, den Vorfall als einen Selbstmord auszugeben“, sagten die Ermittlerinnen und Ermittler damals. Die junge Frau sei mit einem Schal gefesselt worden. Nachdem das Feuer den Schal durchgebrannt hatte, seien ihre Hände und Füße zwischenzeitlich wieder frei gewesen. Vor ihrem Tod hatte die 19-Jährige noch ein Video aufgenommen, in dem sie ihre Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekräftigte. Darin nannte sie auch einige Angreifer, die ihr aufgelauert hätten.