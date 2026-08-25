Madonna richtet emotionale Worte an ihre Töchter

„Alles Gute zum Geburtstag an meine Jungfrau-Zwillinge!“, schrieb die 68-Jährige mit Verweis auf das Sternzeichen der Mädchen auf Instagram. Und fuhr fort: „Stella und Estere! So voller Leben, Musik und Meinungen. Ich kann gar nicht glauben, dass ihr schon 14 seid!!!“