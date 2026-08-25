Neuer Job für Austria-Präsident Kurt Gollowitzer

Austria bleibt „Herzensangelegenheit“

Für seine Tätigkeit als Klub-Präsident würden sich dadurch allerdings keine Veränderungen ergeben. „Ich freue mich sehr auf die neue berufliche Herausforderung und die Zusammenarbeit mit Christian Baha (Superfund-Gründer, Anm.). Gleichzeitig ist für mich völlig klar: Meine Verantwortung und mein Engagement für Austria Wien bleiben davon unberührt. Die Austria ist für mich weit mehr als eine Funktion – sie ist eine Herzensangelegenheit. Ich werde mich daher auch weiterhin mit voller Energie für unseren Verein, seine Mitglieder, Fans und Partner und für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Austria einsetzen“, ließ sich Gollowitzer zitieren.