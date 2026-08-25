Neuer Job für Austria-Präsident Kurt Gollowitzer

Neue berufliche Herausforderung für Austrias Präsident Kurt Gollowitzer! Wie die „Veilchen“ am Dienstag in einer Aussendung bekannt gaben, wird der 53-Jährige mit 1. September das Führungsteam der Superfund Holding AG verstärken. Sein Amt am Verteilerkreis wird er weiterhin ausüben ...
„Der langjährige Manager und Jurist wird Mitglied des Verwaltungsrates der Superfund Holding AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, und übernimmt dort Verantwortung für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der international tätigen Unternehmensgruppe“, heißt es in der Mitteilung der Wiener Austria.
Austria bleibt „Herzensangelegenheit“
Für seine Tätigkeit als Klub-Präsident würden sich dadurch allerdings keine Veränderungen ergeben. „Ich freue mich sehr auf die neue berufliche Herausforderung und die Zusammenarbeit mit Christian Baha (Superfund-Gründer, Anm.). Gleichzeitig ist für mich völlig klar: Meine Verantwortung und mein Engagement für Austria Wien bleiben davon unberührt. Die Austria ist für mich weit mehr als eine Funktion – sie ist eine Herzensangelegenheit. Ich werde mich daher auch weiterhin mit voller Energie für unseren Verein, seine Mitglieder, Fans und Partner und für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Austria einsetzen“, ließ sich Gollowitzer zitieren.
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