Jazz Gitti hat Strahlentherapie geschafft!

„Jetzt müssen wir nur noch den Schaden hinkriegen“

Am Sonntag teilte Jazz Gitti die guten Nachrichten mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem Video schrieb sie erleichtert: „Endlich keine Strahlentherapie mehr!“ Dazu setzte sie ein Herz. In dem kurzen Gesundheitsupdate zeigt die Sängerin auch ihren rechten Ellenbogen. Die Haut ist von der intensiven Bestrahlung deutlich gezeichnet und stark verbrannt.