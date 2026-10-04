Jazz Gitti hat Strahlentherapie geschafft!

Nach der Krebs-Diagnose musste Jazz Gitti mehrere Operationen und fünf Wochen Strahlentherapie überstehen. Jetzt gibt es endlich Grund zur Hoffnung: Das aktuelle PET-CT zeigt weder vergrößerte Lymphknoten noch Metastasen. Eine Chemotherapie bleibt ihr erspart.
Nach ihrer Krebsdiagnose im Frühsommer musste die 79-Jährige mehrere Eingriffe und eine belastende Strahlentherapie über sich ergehen lassen. Nun meldet sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Und das fällt erfreulich aus.
Bei Jazz Gitti, die mit bürgerlichem Namen Martha Butbul heißt, war am 16. Mai ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellenbogen entfernt worden. Dabei handelt es sich um eine seltene und aggressive Form von Hautkrebs. Später musste sich die Sängerin zudem einer Hauttransplantation unterziehen.
Doch damit war die Behandlung noch nicht beendet. Um das Risiko eines Rückfalls zu senken und möglicherweise verbliebene Krebszellen zu zerstören, folgte eine fünfwöchige tägliche Bestrahlung.
Jetzt liegt das Ergebnis der jüngsten Untersuchung vor – und sorgt für große Erleichterung. Das PET-CT zeigte keine vergrößerten Lymphknoten und vor allem keinen Hinweis auf Metastasen. Eine Chemotherapie ist deshalb nicht notwendig.
„Jetzt müssen wir nur noch den Schaden hinkriegen“
Am Sonntag teilte Jazz Gitti die guten Nachrichten mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem Video schrieb sie erleichtert: „Endlich keine Strahlentherapie mehr!“ Dazu setzte sie ein Herz. In dem kurzen Gesundheitsupdate zeigt die Sängerin auch ihren rechten Ellenbogen. Die Haut ist von der intensiven Bestrahlung deutlich gezeichnet und stark verbrannt.
Jazz Gitti nimmt die Situation dennoch mit ihrem bekannten Optimismus. „Jetzt müssen wir nur noch den Schaden hinkriegen“, erklärt sie in dem Video. Und fügt kämpferisch hinzu: „Aber das packen wir schon.“
Die Strahlentherapie hat damit zwar ein Ende, ganz abgeschlossen ist die Behandlung aber noch nicht. Die Haut am Ellenbogen muss sich von den Strapazen erholen.
Als nächsten Schritt steht deshalb eine Lasertherapie an. Diese soll die geschädigte Haut regenerieren. Ihre Follower nahmen die Nachricht allesamt mit Erleichterung auf und schickten der ehemaligen „Dancing Stars“-Teilnehmerin und Drahdiwaberl-Ikone Genesungswünsche und aufmunternde Worte. Sie schafft das!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.