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Jazz Gitti hat Strahlentherapie geschafft!

Adabei Österreich
04.10.2026 16:20
Sängerin Jazz Gitti ist mit der Strahlentherapie fertig. Nun müsse sie nur noch den in ...
Sängerin Jazz Gitti ist mit der Strahlentherapie fertig. Nun müsse sie nur noch den in Mitleidenschaft gezogenen Ellenbogen hinkriegen, ließ sie ihre Follower wissen.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/jazzgitti_official)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Krebs-Diagnose musste Jazz Gitti mehrere Operationen und fünf Wochen Strahlentherapie überstehen. Jetzt gibt es endlich Grund zur Hoffnung: Das aktuelle PET-CT zeigt weder vergrößerte Lymphknoten noch Metastasen. Eine Chemotherapie bleibt ihr erspart.

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Nach ihrer Krebsdiagnose im Frühsommer musste die 79-Jährige mehrere Eingriffe und eine belastende Strahlentherapie über sich ergehen lassen. Nun meldet sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Und das fällt erfreulich aus.

Bei Jazz Gitti, die mit bürgerlichem Namen Martha Butbul heißt, war am 16. Mai ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellenbogen entfernt worden. Dabei handelt es sich um eine seltene und aggressive Form von Hautkrebs. Später musste sich die Sängerin zudem einer Hauttransplantation unterziehen.

Doch damit war die Behandlung noch nicht beendet. Um das Risiko eines Rückfalls zu senken und möglicherweise verbliebene Krebszellen zu zerstören, folgte eine fünfwöchige tägliche Bestrahlung.

Jetzt liegt das Ergebnis der jüngsten Untersuchung vor – und sorgt für große Erleichterung. Das PET-CT zeigte keine vergrößerten Lymphknoten und vor allem keinen Hinweis auf Metastasen. Eine Chemotherapie ist deshalb nicht notwendig.

„Jetzt müssen wir nur noch den Schaden hinkriegen“
Am Sonntag teilte Jazz Gitti die guten Nachrichten mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem Video schrieb sie erleichtert: „Endlich keine Strahlentherapie mehr!“ Dazu setzte sie ein Herz. In dem kurzen Gesundheitsupdate zeigt die Sängerin auch ihren rechten Ellenbogen. Die Haut ist von der intensiven Bestrahlung deutlich gezeichnet und stark verbrannt.

Jazz Gitti nimmt die Situation dennoch mit ihrem bekannten Optimismus. „Jetzt müssen wir nur noch den Schaden hinkriegen“, erklärt sie in dem Video. Und fügt kämpferisch hinzu: „Aber das packen wir schon.“

Die Strahlentherapie hat damit zwar ein Ende, ganz abgeschlossen ist die Behandlung aber noch nicht. Die Haut am Ellenbogen muss sich von den Strapazen erholen.

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Als nächsten Schritt steht deshalb eine Lasertherapie an. Diese soll die geschädigte Haut regenerieren. Ihre Follower nahmen die Nachricht allesamt mit Erleichterung auf und schickten der ehemaligen „Dancing Stars“-Teilnehmerin und Drahdiwaberl-Ikone Genesungswünsche und aufmunternde Worte. Sie schafft das! 

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