Häusliche Gewalt: In Tirol kam 4150-mal Polizei

Unrechtsbewusstsein direkt nach der Tat hoch

Die Beratungsstellen arbeiten in einem sogenannten Zwangskontext: Die Täter kommen nicht freiwillig, sondern sind zur Beratung verpflichtet. Dadurch können auch Personen erreicht werden, die sich ihres Problems gar nicht bewusst sind. „Diese Beratung muss zeitnah passieren, da das Unrechtsbewusstsein kurz nach der Tat relativ hoch ist und Personen dadurch besser zugänglich sind“, erklärt Stricker weiter.