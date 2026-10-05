Vom Kongress-Chef zum Häftling: Hastert gestorben

Einst gehörte er zu den mächtigsten Männern in Washington, Jahre später musste er wegen einer Affäre rund um den Missbrauch von Buben ins Gefängnis: Der frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Dennis Hastert, ist tot. Der Republikaner starb im Alter von 84 Jahren in seinem Haus im Großraum Chicago.
Wie die Behörden im US-Bundesstaat Illinois am Montag mitteilten, starb Hastert eines natürlichen Todes.
Jahrelang an der Spitze des Kongresses
Von 1999 bis 2007 stand Hastert unter den Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush an der Spitze des Repräsentantenhauses. Kein anderer Republikaner hatte dieses einflussreiche Amt bis dahin länger ausgeübt. Insgesamt saß Hastert rund 20 Jahre lang als Abgeordneter im US-Kongress.
Doch Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik holte ihn seine Vergangenheit ein.
Missbrauch als Lehrer und Ringer-Trainer
Im April 2016 wurde Hastert zu 15 Monaten Haft verurteilt. Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes räumte er ein, zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren mehrere Burschen missbraucht zu haben. Damals arbeitete er als Lehrer und Ringer-Trainer an einer Schule in Illinois.
Die Missbrauchstaten selbst waren zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt. Vor Gericht landete Hastert stattdessen wegen seiner Versuche, die Vorwürfe zu vertuschen.
1,7 Millionen Dollar Schweigegeld
Der ehemalige Spitzenpolitiker hatte einem der mutmaßlichen Opfer insgesamt 1,7 Millionen Dollar Schweigegeld zugesagt. Die Zahlungen und deren Verschleierung brachten die Ermittler schließlich auf seine Spur.
Hastert saß seine Haftstrafe nahezu vollständig ab. Sein tiefer Fall vom mächtigen Kongressführer zum verurteilten Straftäter erschütterte damals die US-Politik.
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