Vom Kongress-Chef zum Häftling: Hastert gestorben

Einst gehörte er zu den mächtigsten Männern in Washington, Jahre später musste er wegen einer Affäre rund um den Missbrauch von Buben ins Gefängnis: Der frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Dennis Hastert, ist tot. Der Republikaner starb im Alter von 84 Jahren in seinem Haus im Großraum Chicago.