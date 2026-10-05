MAGA und Gewehre: Das ist Trumps neue Sprecherin

Das Weiße Haus hat eine 24-jährige MAGA-Aktivistin zur neuen stellvertretenden Pressesprecherin ernannt. Beni Rae Harmony geriet bereits wegen eines Fotos in die Schlagzeilen, auf dem sie mit einem Gewehr posiert und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck Joe Biden“ trägt.
Das Bild stammt aus dem Jahr 2021 und soll laut Berichten während Harmonys Tätigkeit als Pressemitarbeiterin des damaligen republikanischen Kongresskandidaten Jarome Bell entstanden sein. Die junge US-Amerikanerin bestätigte die Echtheit des Fotos indirekt in sozialen Medien. Zu Medienanfragen diesbezüglich gab sie aber keine Stellungnahme mehr ab.
Die berufliche Vergangenheit der 24-Jährigen ist eng mit dem rechten Flügel der Republikanerinnen und Republikaner verbunden. So arbeitete Harmony laut eigenen Angaben unter anderem für die von Charlie Kirk gegründete Bewegung „Turning Point USA“ sowie als Presseberaterin von Paul Gosar und Matt Gaetz. Beide gelten als Hardliner der „Make America Great Again“-Bewegung, die sich 2016 während der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump formierte.
Hier sehen Sie das Bild, das für Diskussionen sorgt:
Laut den Mitgliedern waren die USA ein großartiges Land, dieser Status sei aber durch Einfluss aus dem Ausland verloren gegangen, etwa durch Immigration und Globalisierung. Kirk war ein politischer und religiöser rechter Aktivist sowie ein enger Vertrauter von Trump. Er wurde 2025 bei einer Diskussionsveranstaltung bei einem Attentat getötet.
„Vielseitiger Medienprofi“
Harmony selbst fiel auf, nachdem Gosar 2021 vom Repräsentantenhaus gerügt wurde, weil er ein animiertes Video veröffentlicht hatte, in dem er die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez tötete und den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden angriff. Die MAGA-Aktivistin verteidigte den Politiker damals. Harmony absolvierte ein sechsmonatiges Kommunikationspraktikum im US-Repräsentantenhaus und berichtete als Korrespondentin des Senders Real America‘s Voice aus dem Weißen Haus.
Auf ihrem LinkedIn-Profil beschreibt sie sich als „vielseitigen Medienprofi mit den Fähigkeiten, in einer Vielzahl von Rollen zu glänzen“. Sie blicke auf drei Jahre Erfahrung als Fernsehmoderatorin, Reporterin und Produzentin zurück. Das Weiße Haus bezeichnete Harmony als „vertrauenswürdige Stimme der MAGA-Bewegung“.
Was wird aus Leavitt?
Für Trumps Sprecherin Karoline Leavitt wurde noch keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger gefunden. Sie hatte Ende August als Pressesprecherin des Weißen Hauses aufgehört. Für Leavitt wird es laut „New York Times“ ab 1. November beim konservativen Sender Fox News weitergehen – und zwar als Kommentatorin.
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