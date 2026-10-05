MAGA und Gewehre: Das ist Trumps neue Sprecherin

Die berufliche Vergangenheit der 24-Jährigen ist eng mit dem rechten Flügel der Republikanerinnen und Republikaner verbunden. So arbeitete Harmony laut eigenen Angaben unter anderem für die von Charlie Kirk gegründete Bewegung „Turning Point USA“ sowie als Presseberaterin von Paul Gosar und Matt Gaetz. Beide gelten als Hardliner der „Make America Great Again“-Bewegung, die sich 2016 während der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump formierte.



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