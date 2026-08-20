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Heidi Klum oben ohne

Dieser Morgengruß ist fast zu scharf für Instagram

Society International
20.08.2026 17:00
Heidi Klum verschickte einen halb nackten Morgengruß, der fast zu scharf für Instagram war.
Heidi Klum verschickte einen halb nackten Morgengruß, der fast zu scharf für Instagram war.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/heidiklum)
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Von krone.at

Holla, Heidi, was für ein Schnappschuss! Da staunten die Fans sicher nicht schlecht, als sie dieses verführerische Foto von Heidi Klum in ihrer Insta-Timeline entdeckten. Die Model-Schönheit zeigt sich darauf nämlich oben ohne und nur im knappen Stringtanga.

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Der Liebes-Urlaub steht Heidi Klum eindeutig gut: Denn von dem Trip rund um den Hochzeitstag mit Tom Kaulitz verwöhnt die 53-Jährige ihre Fans in regelmäßigen Abständen mit ziemlich heißen Schnappschüssen.

Heidis halb nackter Morgengruß
So auch mit diesem! Denn auf dem aktuellen Foto, das die Model-Beauty gerade erst online gestellt hatte, zeigt sich Heidi im sanften Gegenlicht in einem Hauch von Nichts um die Schultern, das lediglich die nötigsten Stellen verdeckte. 

Bei diesem Foto von Heidi Klum gingen den Fans die Herzen auf:

Unter dem dünnen Pareo trug Klum nämlich nur nackte Haut – und ein XXS-Höschen. „Guten Morgen“, kommentierte die „GNTM“-Chefin die verführerische Aufnahme, die vermutlich ihr Tom geknipst hatte, schlicht.

„Schönste Heidi“, „Die Beste“ oder „Tolles Bild, tolle Frau!“, jubelten die Fans in den Kommentaren, die Klum für diesen aufregenden Urlaubsgruß sogar freigeschaltet hatte.

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Heidi auch im Zebra-Bikini fesch
Erst wenige Stunden zuvor gab die 53-Jährige übrigens schon sexy Einblicke in ihren Liebesurlaub und zeigte sich im knappen Zebra-Bikini beim Posen im Infinity-Pool – den Clip gibt‘s hier zu sehen:

Bei Aufnahmen wie diesen wünschten sich wohl so manch ein Fan, dass diese Aufenthalt im Paradies noch ewig dauern würde ...

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