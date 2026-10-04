Bettina Weniger-Assinger hat Brustkrebs

„Gehöre zu denen, die Diagnose bekommen haben“

„Ich gehöre jetzt auch zu denen, die die Diagnose bekommen haben“, sagte Weniger-Assinger in die Kamera der ORF-Sendung „Seitenblicke“. Trotz ihrer eigenen Erkrankung wollte Weniger-Assinger vor allem eine wichtige Botschaft vermitteln. Frauen sollten Vorsorgeuntersuchungen nicht aufschieben, sondern regelmäßig wahrnehmen.