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„Diagnose bekommen“

Bettina Weniger-Assinger hat Brustkrebs

Adabei Österreich
04.10.2026 15:31
Eva Pölzl und Bettina Weniger-Assinger beim Pink Ribbon 2026 Internationaler Brustkrebstag im ...
Eva Pölzl und Bettina Weniger-Assinger beim Pink Ribbon 2026 Internationaler Brustkrebstag im Grand Hotel Wien.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bettina Weniger-Assinger kämpft seit Jahren als Pink-Ribbon-Botschafterin für Brustkrebsvorsorge. Jetzt ist das Thema für die 47-Jährige selbst bittere Realität: Beim Auftakt des Pink-Ribbon-Monats machte sie öffentlich, dass sie selbst die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. 

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Jahrelang setzte sich Bettina Weniger-Assinger, die Ex-Frau von ORF-„Millionenshow“-Moderator Armin Assinger für Frauen und das Thema Brustkrebsvorsorge ein. Jetzt muss sich die 47-Jährige selbst mit der Krankheit auseinandersetzen. Zum Auftakt des Pink-Ribbon-Monats machte sie ihre eigene Diagnose beinahe nebenbei öffentlich.

„Gehöre zu denen, die Diagnose bekommen haben“
„Ich gehöre jetzt auch zu denen, die die Diagnose bekommen haben“, sagte Weniger-Assinger in die Kamera der ORF-Sendung „Seitenblicke“. Trotz ihrer eigenen Erkrankung wollte Weniger-Assinger vor allem eine wichtige Botschaft vermitteln. Frauen sollten Vorsorgeuntersuchungen nicht aufschieben, sondern regelmäßig wahrnehmen.

Assinger-Weniger bei der Pink-Ribbon-Gala
Assinger-Weniger bei der Pink-Ribbon-Gala(Bild: Alexander Tuma)

Eindringlicher Appell zur Vorsorge zu gehen
Ihr Appell: „Schauen wir, dass man wirklich zur Vorsorge geht, weil das kann Leben retten und umso früher man es erkennt, umso bessere Chancen hat man, dass man da wirklich gut herauskommt.“

Gerade die Früherkennung spielt bei Brustkrebs eine entscheidende Rolle. Je früher Veränderungen entdeckt und abgeklärt werden, desto früher kann eine Behandlung beginnen. Über ihre eigene konkrete Behandlung oder weitere medizinische Details sprach die 47-Jährige im Interview nicht. 

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Zehn Jahre mit Armin Assinger verheiratet
Auch privat stand Bettina Weniger-Assinger immer wieder im Fokus. Sie war zehn Jahre lang mit Moderator Armin Assinger verheiratet. Das Paar ließ sich 2014 scheiden. Seit 2020 ist sie mit dem Unternehmer Achim Weniger verheiratet.

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