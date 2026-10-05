Nach Rassismus-Eklat tritt ÖVP-Funktionär zurück

Der Tiroler war wegen rassistischer Äußerungen gegenüber einem dunkelhäutigen Influencer und Besucher des Oktoberfestes massiv in die Kritik geraten. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Gemüsebauer im Rausch – wie er später angab – und im Beisein anderer den Influencer auffordert, nach Hause zu fahren, hier würden schließlich die Deutschen leben. Auf Nachfrage, wie Deutsche denn aussehen, antwortet der Tiroler: „Weiß“.