Nach Rassismus-Eklat tritt ÖVP-Funktionär zurück

Ein verbaler Ausritt am Münchner Oktoberfest brachte einem Tiroler Gemüsebauern und ÖVP-Funktionär massive Kritik ein. Auf einem Video war zu sehen, wie er einen anderen Festbesucher rassistisch beleidigt. Nun zieht der Bauer Konsequenzen.
Wie aus der ÖVP mittlerweile bestätigt wird, hat der Lokalpolitiker aus dem Bezirk Innsbruck-Land nun seine Funktion als stellvertretender ÖVP-Ortsparteiobmann in seiner Gemeinde zurückgelegt. Damit zog der Landwirt nach dem Rassismus-Eklat auf dem Münchner Oktoberfest die Konsequenzen.
Der Tiroler war wegen rassistischer Äußerungen gegenüber einem dunkelhäutigen Influencer und Besucher des Oktoberfestes massiv in die Kritik geraten. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Gemüsebauer im Rausch – wie er später angab – und im Beisein anderer den Influencer auffordert, nach Hause zu fahren, hier würden schließlich die Deutschen leben. Auf Nachfrage, wie Deutsche denn aussehen, antwortet der Tiroler: „Weiß“.
Kritik auch aus eigenen Reihen
Das Video des Vorfalls wurde online gestellt und ging viral. Es hagelte Kritik im Netz und von politischer Seite. Auch aus den eigenen Reihen wurden die Aussagen verurteilt. Unter anderem von ÖVP-Bezirksparteiobfrau und Landesrätin Cornelia Hagele und der Vereinigung der Tiroler Gemüsebauern.
Der ÖVP-Funktionär entschuldigte sich später für seine Aussagen und sprach selbst von inakzeptablem Verhalten. Laut ORF prüft die Polizei München, ob zu dem Vorfall Ermittlungen eingeleitet werden. Auch die Zusammenarbeit des Gemüsebauern mit einem großen Abnehmer steht demnach auf dem Prüfstand.
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