Verhandlung um Dürrehilfen geht chaotisch weiter

Man setzt dort an, wo man Donnerstagabend aufgehört hat und da ist es richtig chaotisch geworden. Die ÖVP hat auf eine Runde auf höchster Eben mit den Parteichefs gedrängt, hat sich mit diesem Wunsch aber nicht durchgesetzt. SPÖ und NEOS mussten entsprechende „Falschmeldungen“, die schon kursiert sind, wieder einfangen.