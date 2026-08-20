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Mittelmeer so warm wie nie – das sind die Folgen

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20.08.2026 05:30
Ein Taucher bei Forschungstätigkeiten am Meeresgrund in Frankreich
Ein Taucher bei Forschungstätigkeiten am Meeresgrund in Frankreich(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von Matthias Lassnig
Von Matthias Lassnig

Die Folgen von Waldbränden und Hitzerekorden sind für das Mittelmeer fatal – etwa durch mehr Quallen und giftige Fische anstatt gewohnter Lebewesen. Doch was bedeutet das für Frau und Herrn Österreicher, die ja liebend gerne ihren Urlaub in Mittelmeerdestinationen wie Italien oder Kroatien verbringen? 

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Die Hitzewellen des laufenden Sommers gehen auch am Mittelmeer nicht spurlos vorüber, und Experten schlagen Alarm. Laut einem internationalen Forschungsteam der britischen World Weather Attribution ist die Wassertemperatur um bis zu drei Grad Celsius gestiegen.

Delfinen geht das natürliche Futter aus
Alleine im vergangenen Juli lagen die Temperaturen an der Wasseroberfläche mancherorts sogar sechs Grad über dem saisonalen Schnitt. Das erwärmte Element spüren nicht nur die Urlauber beim Untertauchen, sondern es ist auch ein großes Thema bei den Meeresbewohnern. Den Delfinen, auf deren Speisekarte in erster Linie Makrelen und Heringe stehen, geht die Nahrung aus, Quallen und giftige Fische indes vermehren sich rasant.

Zitat Icon

Fischbestände ändern sich, wärmeliebende Arten landen häufiger in den Netzen, schädliche Algenblüten werden immer mehr. 

Nicolas Entrup von „Ocean Care“

Bild: Esther Michel

Was bedeutet das für Frau und Herrn Österreicher, die ja liebend gerne ihren Urlaub in Mittelmeerdestinationen wie Italien oder Kroatien verbringen? Der heimische Meeresforscher Nicolas Entrup von der Organisation „Ocean Care“ am Mittwoch zur „Krone“: „Für die meisten Urlauber bleibt das Mittelmeer auch künftig ein attraktives Badeziel, auch wenn das Wasser stellenweise bereits sehr unangenehm warm geworden ist.“

„Mehr Rotfeuerfische und giftige Kugelfische“
Nachsatz: „Andere wärmeliebende, teils eingewanderte Arten breiten sich aus, etwa der giftige Rotfeuerfisch, dessen Stiche große Schmerzen verursachen können, oder der stark giftige Hasenkopf-Kugelfisch. Das ist fatal, da das Mittelmeer ohnehin das überfischteste Meer der Welt ist.“

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Entrup und seine Mitstreiter fordern, einen regionalen Klimaschutzplan für das Mittelmeer zu entwickeln: „Dieser Fahrplan soll die Ursache dieser Hitze angehen und auf die Senkung der Treibhausgasemissionen zielen, anstatt nur ihre Folgen zu verwalten.“

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