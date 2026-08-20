Mittelmeer so warm wie nie – das sind die Folgen

Delfinen geht das natürliche Futter aus

Alleine im vergangenen Juli lagen die Temperaturen an der Wasseroberfläche mancherorts sogar sechs Grad über dem saisonalen Schnitt. Das erwärmte Element spüren nicht nur die Urlauber beim Untertauchen, sondern es ist auch ein großes Thema bei den Meeresbewohnern. Den Delfinen, auf deren Speisekarte in erster Linie Makrelen und Heringe stehen, geht die Nahrung aus, Quallen und giftige Fische indes vermehren sich rasant.