„Wie eine Geisterfahrt durch Katastrophengebiete“

Abseits der Sturmschäden bekam die Bevölkerung auch noch die Auswirkungen des Starkregens zu spüren. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Im Laufe des Abends und der Nacht wurden insgesamt sieben Feuerwehren nachalarmiert. Neben der Feuerwehr Kittsee standen auch die Feuerwehren aus Bruckneudorf, Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Gattendorf, Neusiedl am See, Pama und Zurndorf mit insgesamt über 20 Fahrzeugen – darunter zwei Hubrettungsfahrzeuge – und rund 130 Einsatzkräften im Einsatz.