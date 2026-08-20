200 Meter lang: „Haimo“ wird hart arbeiten müssen!

Gewicht von rund 2000 Tonnen

Ausgehend von einer riesigen, in den Berg geschlagenen Halle (Kaverne) in Haiming wird sich das Ungetüm mit einem Bohrkopfdurchmesser von 8,2 Metern, einer Gesamtlänge von mehr als 200 Metern und einem Gewicht von rund 2000 Tonnen auf Schienen zehn Kilometer durch das Gestein in Richtung Imst fressen. „Das wird rund zwei Jahre dauern“, erläutert Projektleiter Martin Pfennig. In den vergangenen drei Monaten wurde sie zusammengebaut.