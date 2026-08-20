Jetzt beginnt der große Event-Herbst

Den Anfang macht heute der Neustifter Kirtag. Vier Tage lang, bis kommenden Montag, verwandelt sich der kleine Heurigenort wieder in eine große Feiermeile. Zahlreiche Standeln, Buschenschanken und ein buntes Programm locken Besucher mit Wiener Tradition, Musik und kulinarischen Schmankerln. Wer mit dem Auto kommt, braucht aber Geduld: Rund um das Festgelände gibt es keine Parkplätze, zudem sorgen Sperren und Umleitungen für Behinderungen. Der ÖAMTC empfiehlt daher dringend die Anreise mit den Öffis.