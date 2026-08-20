Jetzt beginnt der große Event-Herbst

Sommer ade: Mit dem Neustifter Kirtag, Zirkus, Wiesn und Erntedank ist in den nächsten Tagen und Wochen in der Stadt wieder einmal sehr viel los.
Der Sommer neigt sich schön langsam aber doch dem Ende zu – zumindest, wenn es nach den Events geht. In den nächsten Tagen und Wochen wird ordentlich gefeiert:
Den Anfang macht heute der Neustifter Kirtag. Vier Tage lang, bis kommenden Montag, verwandelt sich der kleine Heurigenort wieder in eine große Feiermeile. Zahlreiche Standeln, Buschenschanken und ein buntes Programm locken Besucher mit Wiener Tradition, Musik und kulinarischen Schmankerln. Wer mit dem Auto kommt, braucht aber Geduld: Rund um das Festgelände gibt es keine Parkplätze, zudem sorgen Sperren und Umleitungen für Behinderungen. Der ÖAMTC empfiehlt daher dringend die Anreise mit den Öffis.
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