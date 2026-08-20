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Jetzt beginnt der große Event-Herbst

Wien
20.08.2026 11:00
Von Donnerstag bis Sonntag (20. bis 23. August) steht Neustift am Walde wieder im Zeichen des ...
Von Donnerstag bis Sonntag (20. bis 23. August) steht Neustift am Walde wieder im Zeichen des traditionellen Neustifter Kirtags. Das Volksfest zieht laut Veranstaltern jährlich mehr als 100.000 Besucher in den beschaulichen Weinort(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi)
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Von Christoph Engelmaier

Sommer ade: Mit dem Neustifter Kirtag, Zirkus, Wiesn und Erntedank ist in den nächsten Tagen und Wochen in der Stadt wieder einmal sehr viel los.

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Der Sommer neigt sich schön langsam aber doch dem Ende zu – zumindest, wenn es nach den Events geht. In den nächsten Tagen und Wochen wird ordentlich gefeiert:

Zahlreiche Standeln, Buschenschanken und ein vielfältiges Programm sorgen an vier Tagen für ...
Zahlreiche Standeln, Buschenschanken und ein vielfältiges Programm sorgen an vier Tagen für Unterhaltung und kulinarische Genüsse.(Bild: Peter Tomschi)

Den Anfang macht heute der Neustifter Kirtag. Vier Tage lang, bis kommenden Montag, verwandelt sich der kleine Heurigenort wieder in eine große Feiermeile. Zahlreiche Standeln, Buschenschanken und ein buntes Programm locken Besucher mit Wiener Tradition, Musik und kulinarischen Schmankerln. Wer mit dem Auto kommt, braucht aber Geduld: Rund um das Festgelände gibt es keine Parkplätze, zudem sorgen Sperren und Umleitungen für Behinderungen. Der ÖAMTC empfiehlt daher dringend die Anreise mit den Öffis.

Das Circus Theater Roncalli wird 50 und feiert sein großes Jubiläum heuer am Rathausplatz.
Das Circus Theater Roncalli wird 50 und feiert sein großes Jubiläum heuer am Rathausplatz.(Bild: Felix König)
  • Ab 16. September heißt es dann: Manege frei! Bernhard Pauls Circus-Theater Roncalli kommt im Rahmen seiner großen Jubiläumstournee zum 50-jährigen Bestehen erneut in die Stadt. Heuer wieder auf dem Rathausplatz. Dabei wird nicht einfach in Erinnerungen geschwelgt. Das neue Programm soll bewusst kein Best-of sein und auch kein verträumter Rückblick. Stattdessen öffnet Roncalli die Tür in die Zukunft – natürlich mit dem unverwechselbaren Zauber, der den Zirkus seit Jahrzehnten ausmacht.
Die Wiener Kaiser Wiesn ist das größte Brauchtums- und Oktoberfest Österreichs.
Die Wiener Kaiser Wiesn ist das größte Brauchtums- und Oktoberfest Österreichs.(Bild: Peter Tomschi)
  • Zünftig wird es von 24. September bis 11. Oktober. Dann steigt auf der Kaiserwiese im Wurstelprater die Wiener Kaiser Wiesn. Die Vorbereitungen für die große Sause laufen bereits auf Hochtouren. Besucher dürfen sich auch heuer wieder auf Musik, Tracht, Stimmung und jede Menge Schmankerl freuen. Ob im Dirndl oder in der Lederhose – hier wird der Herbstbeginn jedenfalls ordentlich begangen.
(Bild: ÖSF Pöhlmann)
  • Am 12. und 13. September findet im Herzen der Stadt, am Heldenplatz, mit dem Erntedankfestival das größte Fest der heimischen Land- und Forstwirtschaft statt. Hochkarätige Brass- und Blasmusik trifft auf genussvolle Schmankerlmärkte und Erlebnisstationen. Wien zeigt sich also auch in den letzten warmen Wochen des Jahres von seiner geselligen Seite: Noch einmal hinaus, Freunde treffen, Musik hören, gut essen – bevor der Herbst dann endgültig Einzug halten wird.
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