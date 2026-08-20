Flugrettung zeigt Weg aus Gastpatienten-Streit

Lösung „in absehbarer Zeit“ versprochen

Kasser räumte auch ein, dass am Prinzip „Das Geld muss der Leistung folgen“ auf lange Sicht kein Weg vorbeiführe. Darin seien er und Hacker „im Geiste eigentlich einig“. „Wir haben uns gefunden“, streute er ihm darüber hinaus Rosen. Auch Hacker sah in der neuen Flugrettungs-Abrechnung ein „role model“ für den Gastpatienten-Streit, da sei die „Entwicklung unmissverständlich“. Zuvor hatte bereits Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine Abrechnung nach erbrachten Leistungen zwischen beiden Bundesländern zur Lösung des Gastpatienten-Konflikts vorgeschlagen.