Bär verbuddelte tote Camperin nach dem Angriff

Bär griff Frau auf Campingplatz an

Der Bär hatte die Frau am Vortag auf einem Campingplatz in der Ortschaft Artybasch angegriffen. Ermittler leiteten ein Verfahren ein, um den Tod der 29-Jährigen aufzuklären, die mit ihrem Freund dort Urlaub gemacht hatte. Der Mann hatte erklärt, dass weder er noch andere hätten helfen können.