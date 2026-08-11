Gastpatienten-Streit: Wien will direkt kassieren

Anton Kasser, Finanz- und Spitalslandesrat in Niederösterreich, erklärt, dass das ein sinnvoller Weg sein könnte. „Voraussetzung dafür ist aber eine Neuverhandlung des Finanzausgleichs“, heißt es. Denn Niederösterreich verzichte derzeit auf rund 500 Millionen Euro, damit Einwohner in anderen Bundesländern versorgt werden können. Bei einer Direktverrechnung müssten diese Mittel künftig Niederösterreich zur Verfügung stehen.