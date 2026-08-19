Stabbed to Death by Her Father
Ella (8) dead: Mother forced to witness the horrific crime
Two days after the tragedy in Kumberg, the man from Styria confessed to the murder of his “beloved daughter.” The 37-year-old wanted to take 8-year-old Ella with him in death. Armed with a knife, he sneaked into the room where the girl, his sister, and their mother were sleeping...
In Kumberg, Styria, northeast of Graz, the initial shock has given way to sheer horror. During his interrogation, the 37-year-old father confessed to homicide investigators that he had deliberately intended to take his 8-year-old daughter with him in death.
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