Wenn Frauen im Gefängnis mit Männern sitzen

Es ist eine Herausforderung, vor der nicht nur österreichische Behörden: Wo sollen transsexuelle Verurteilte ihre Haftstrafen absitzen? Erst der jüngste Fall einer Ex-Polizistin, die in Oberbayern im Landgericht Traunstein wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, stößt diese Diskussion wieder an. Die als Mann Geborene saß zuerst in U-Haft in einer Frauenabteilung, wurde dann wegen Anfeindungen aber verlegt. Wie es jetzt weitergeht? Unklar ...