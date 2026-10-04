Bluttat bei Jagd
Norwegen: Vater und Sohn in Waldgebiet erschossen
In einem Waldgebiet nahe dem norwegischen Halden sind am Sonntagmorgen zwei Menschen erschossen worden. Eine weitere Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Bei dem mutmaßlichen, am Tatort festgenommenen Täter handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen Mann Ende 20.
Die Bluttat ereignete sich gegen 7.30 Uhr in einem Waldgebiet östlich von Halden, etwa 100 Kilometer von Oslo entfernt.
Dritte Person verletzt
Bei den Getöteten handelt es sich um einen etwa 70-jährigen Vater und dessen rund 40-jährigen Sohn. Sie waren Teil einer Jagdgesellschaft. Eine dritte Person aus derselben Gruppe wurde schwer bzw. lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Zeugen hielten Täter fest
Ein Mann Ende 20 wurde noch am Tatort von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und festgenommen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen nach gehörte der mutmaßliche Schütze nicht zu der Jagdgruppe.
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