Drama in Spanien
102-Jährige ertrinkt bei heftigen Regenfällen
In Spanien toben derzeit heftige Unwetter. Eine Frau (102) kam bei den Regenfällen ums Leben. Sie ist in ihrem überfluteten Haus in Madrigueras in der Region Kastilien-La Mancha ertrunken.
Bereits in den vergangenen Tagen hatten schwere Unwetter Teile des Landes heimgesucht.
Bilder aus der Stadt L‘Hospitalet de Llobregat bei Barcelona zeigen überflutete Straßen (siehe Posting unten) und Menschen, die knietief im Wasser stehen.
Nach Angaben der Zeitung „Vanguardia“ erhielt die Feuerwehr in der Region in der Nacht zu Sonntag mehr als tausend Anrufe.
Menschen in Autos gefangen
Bei den meisten Vorfällen handelte es sich um Überschwemmungen von Kellern und anderen Räumlichkeiten sowie umgestürzte Bäume. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten außerdem in ihren Fahrzeugen eingeschlossene Fahrer retten.
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