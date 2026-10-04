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Drama in Spanien

102-Jährige ertrinkt bei heftigen Regenfällen

Ausland
04.10.2026 12:38
Teile Spaniens sind von schweren Unwettern mit heftigen Regenfällen heimgesucht worden.
Teile Spaniens sind von schweren Unwettern mit heftigen Regenfällen heimgesucht worden.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Spanien toben derzeit heftige Unwetter. Eine Frau (102) kam bei den Regenfällen ums Leben. Sie ist in ihrem überfluteten Haus in Madrigueras in der Region Kastilien-La Mancha ertrunken.

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Bereits in den vergangenen Tagen hatten schwere Unwetter Teile des Landes heimgesucht. 

Bilder aus der Stadt L‘Hospitalet de Llobregat bei Barcelona zeigen überflutete Straßen (siehe Posting unten) und Menschen, die knietief im Wasser stehen.

Nach Angaben der Zeitung „Vanguardia“ erhielt die Feuerwehr in der Region in der Nacht zu Sonntag mehr als tausend Anrufe.

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