Tirol: Todeskampf bei Bienenstand wirft Fragen auf

Fehlanzeige hinsichtlich einer Kontaktaufnahme

„Die Schlagwirkung auf ein in der Traube sitzendes Bienenvolk bei den derzeitigen Temperaturen kann lebensbedrohlich sein“, weiß der Imker. Sofortiges Handeln wäre eigentlich geboten. Das hätte der Imker natürlich auch getan, wenn er denn über den Vorfall und die Schäden informiert worden wäre. Eine Kontaktaufnahme mit ihm fand jedoch nicht statt.