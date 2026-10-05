Korbjäger-Fans „drohen“ mit Gang ins Schweizerhaus

Die heimische Basketball-Superliga ist voll angelaufen – und mit Meister Kapfenberg sowie Traiskirchens Lions gibt es nach drei Runden zwei makellose Teams an der Spitze. Von den Möglichkeiten des Kaders her müsste man eigentlich auch BC Vienna zu den Top-Teams der Liga zählen. Das Vorgehen der Hauptstädter löst mittlerweile aber viel Unmut aus.