Korbjäger-Fans „drohen“ mit Gang ins Schweizerhaus

Die heimische Basketball-Superliga ist voll angelaufen – und mit Meister Kapfenberg sowie Traiskirchens Lions gibt es nach drei Runden zwei makellose Teams an der Spitze. Von den Möglichkeiten des Kaders her müsste man eigentlich auch BC Vienna zu den Top-Teams der Liga zählen. Das Vorgehen der Hauptstädter löst mittlerweile aber viel Unmut aus.
Bisher hatte Basketball-Meister Kapfenberg in jedem Superliga-Match über 100 Punkte erzielt. Diesmal „enttäuschten“ die Bulls zwar in dieser Hinsicht knapp – das 96:72 im ersten steirischen Derby gegen die Eagles Graz stand aber nie zur Debatte. Im letzten Viertel (31:20) zeigte sich klar der Klassenunterschied zwischen den Teams.
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