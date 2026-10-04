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Schiffsschaukel-Drama

Wiesn-Schock: Mitarbeiter muss reanimiert werden

Ausland
04.10.2026 13:25
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am letzten Tag des Münchner Oktoberfests ist ein Mitarbeiter bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft so schwer verletzt worden, dass er reanimiert werden musste! Schockierte Augenzeugen des Unglücks musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

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Rettungskräfte hätten den 47-Jährigen vor Ort reanimiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mitarbeiter der Schiffsschaukel sei von einem der schwingenden Schiffe am Kopf getroffen worden, wird berichtet. Er befinde sich nun im Krankenhaus.

Kriseninterventionsteam vor Ort
Der Unfall an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn hatte sich laut Polizei am letzten Tag des Oktoberfests gegen 10.15 Uhr ereignet. Der 47-Jährige sei dabei schwerst verletzt worden, hieß es von der Polizei. „Eine Gefahr für die Fahrgäste des Fahrgeschäftes bestand zu keinem Zeitpunkt.“

Berichten zufolge wurde der Mitarbeiter von einer der schwingenden Schaukeln am Kopf getroffen ...
Berichten zufolge wurde der Mitarbeiter von einer der schwingenden Schaukeln am Kopf getroffen und schwerst verletzt.(Bild: APA/dpa/Felix Hörhager)

Ein Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei die Zeugen des Unfalls. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

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