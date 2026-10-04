Wiesn-Schock: Mitarbeiter muss reanimiert werden

Eine mehr als 90 Jahre alte Rollstuhlfahrerin wollte ein Kutschpferd streicheln, als sich ein Teil des Geschirrs am Rollstuhl verfing. Als das Pferd daraufhin den Kopf hob, kippte der Rollstuhl um und die Seniorin stürzte zu Boden. Sechs Tage nach dem Unfall erlag die Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen.