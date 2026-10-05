Woche startet bewölkt: Morgens nur im Osten Sonne

Der Montag wird nur zeitweise sonnig. Besonders nach Westen hin hängen dichte Wolken am Himmel, die auch Regenschauer, teilweise sogar Gewitter, bringen können.
Ein Tiefdruckzentrum in hohen Schichten über der Schweiz bringt Wolken. Der Montag startet nur im Osten niederschlagsfrei und mit Sonne, wobei auch hier immer wieder dünne Wolkenfelder durchziehen.
Montags kann es auch blitzen und donnern
In Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg sind ein paar Regenschauer möglich. Eventuell sind bei manchen Schauern auch Blitz und Donner dabei. Am Nachmittag setzt sich aber auch hier von Norden her wieder mehr und mehr die Sonne durch.
Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 14 Grad, im Laufe des Tages wird es bis zu 23 Grad warm.
Dienstag bringt freundlicheres Herbstwetter
Der Dienstag zeigt sich dann wieder etwas freundlicher: Die Sonne scheint von der Früh an, der Himmel zeigt sich großteils wolkenlos. Uns erwarten wieder Temperaturen bis zu 25 Grad.
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