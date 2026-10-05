„Müssen Heu importieren, während Futter verrottet“

Kärntens Landwirte schlagen Alarm! Während die Futterpreise explodieren und Bauern gezwungen sind, Mittel aus dem Ausland anzukaufen, verbietet der Staat das Mähen wertvoller Flächen. Auch die Landwirtschaftskammer Kärnten fordert in Krisen mehr Spielraum, wenn die Futtergrundlage durch Dürre gefährdet ist.
Der Dürresommer hinterlässt grobe Spuren. Besonder stark leiden die heimischen Bauern darunter. Die anhaltende Trockenheit zwingt sie zum Ankauf von Futtermitteln wie Heuballen, Stroh und mehr. Weil die Nachfrage extrem hoch ist, sind auch die Kosten horrend. „Einige Landwirte verdoppelten sogar den Preis für ihre Ballen“, schüttelt ein Bauer aus Hermagor gegenüber der „Krone“ den Kopf und kritisiert auch den Import dieser Futtermittel aus anderen Ländern: „Das ist ein Wahnsinn! Die Qualität ist teilweise richtig schlecht.“
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