„Müssen Heu importieren, während Futter verrottet“

Der Dürresommer hinterlässt grobe Spuren. Besonder stark leiden die heimischen Bauern darunter. Die anhaltende Trockenheit zwingt sie zum Ankauf von Futtermitteln wie Heuballen, Stroh und mehr. Weil die Nachfrage extrem hoch ist, sind auch die Kosten horrend. „Einige Landwirte verdoppelten sogar den Preis für ihre Ballen“, schüttelt ein Bauer aus Hermagor gegenüber der „Krone“ den Kopf und kritisiert auch den Import dieser Futtermittel aus anderen Ländern: „Das ist ein Wahnsinn! Die Qualität ist teilweise richtig schlecht.“