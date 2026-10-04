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Gute Tat vor Exekution

Christa Pike spendete Henkersmahlzeit Obdachlosen

Ausland
04.10.2026 12:56
US-Todeskandidatin Christa Pike wünschte sich statt letztem Mahl Pizza für Obdachlose.
US-Todeskandidatin Christa Pike wünschte sich statt letztem Mahl Pizza für Obdachlose.(Bild: Krone-Collage/Christa Gail Pike‘s legal team)
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Von krone.at

Am Vorabend ihrer gescheiterten Hinrichtung verzichtete die US-Amerikanerin Christa Pike laut einem „New-York-Times“-Bericht auf ihre letzte Mahlzeit. Stattdessen habe sie darum gebeten, die dafür vorgesehenen 20 Dollar für Pizza für Obdachlose in der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee zu verwenden. 

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Pike sollte am Mittwoch hingerichtet werden, überlebte allerdings zwei Giftspritzen. Die 50-Jährige war laut ihren Anwälten zuletzt weiter bewusstlos und wird beatmet.

Für Mord an 19-Jährier verurteilt
Pike war 1996 für den Mord an der 19 Jahre alten Colleen Slemmer zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. 1995 hatten drei Teenager das Opfer in einem abgelegenen Gebiet nahe der University of Tennessee in Knoxville gefoltert und getötet. Während ihrer Haftzeit wurde Pike US-Medien zufolge nach einem Angriff auf eine Mitgefangene in einem separaten Fall wegen versuchten Mordes verurteilt.

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Die laufenden Ermittlungen bezeichnete Frank Strada als „völlig angemessen und notwendig“. 
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Warum Pike die Hinrichtung trotz zweier Dosen mit dem Wirkstoff Pentobarbital überlebte, ist weiterhin unklar. Durch den Fall ist in den USA erneut eine hitzige Debatte um die Todesstrafe und die Art der Vollstreckung entbrannt. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee kündigte zuletzt seinen Rücktritt an. Es gibt auch wachsende Kritik an der Qualifikation und Ausbildung des an der Hinrichtung beteiligten Personals.

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