„Wir wollten es genauso eindeutig aussehen lassen“

Das große Wiener Derby gab es 350 Mal – bei den Frauen stand am Sonntag in der Bundesliga die Premiere an. Und da ließ Doublesieger Austria daheim Rapid keine Chance, fertigte den Aufsteiger mit 6:0 ab. Und das vor über 2350 Fans, was neuen Liga-Rekord bedeutet. Die Freude bei Violett war groß.
Bereits der Tag davor war ganz besonders. Da durften Austrias Trainer Stefan Kenesei und Kapitänin Wenninger im Vereinsmuseum den neuen Ausstellungs-Bereich für die Frauen, also für ihre letzten Erfolge wie Meisterteller oder Cup-Pokal enthüllen...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.