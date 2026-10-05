„Wir wollten es genauso eindeutig aussehen lassen“

Das große Wiener Derby gab es 350 Mal – bei den Frauen stand am Sonntag in der Bundesliga die Premiere an. Und da ließ Doublesieger Austria daheim Rapid keine Chance, fertigte den Aufsteiger mit 6:0 ab. Und das vor über 2350 Fans, was neuen Liga-Rekord bedeutet. Die Freude bei Violett war groß.