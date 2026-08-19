Saalfelden zeigt vor, wie ein Jazzfestival geht

Siehe da, Jazz lässt sich verkaufen

Dass die Tourismuswirtschaft seit zwei Jahrzehnten mit im Boot ist, straft das Klischee von Jazz als schlechtem Geschäft Jahr für Jahr Lügen. Zudem hat es das Festival geschafft, etwa mit Gratis-Konzerten – und heuer zum Beispiel der Einbindung der örtlichen Blasmusik ins Programm – eine Brücke zu den Saalfeldnern zu schlagen und so eine weitere Win-win-Situation geschaffen. Die Stimmung im Ort während des Festivals ist inzwischen für viele Gäste ein wichtiges Argument für einen Besuch.