Die lange Tradition des Jazz in der Riemergasse

„Der schönste Platz ist auf der Bühne“, sagt Christoph Huber, künstlerischer Leiter des Jazzclubs über seine Arbeitsstätte in der Riemergasse 11 in der Wiener Innenstadt, weil man von hier aus die beste Sicht auf den schönen Raum und das Publikum habe. „Die Größe ist ideal, die Akustik und die Technik ebenso.“ Der Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Standort des vor 33 Jahren gegründeten Clubs im ehemaligen Kabarett Fledermaus – ebenfalls in der Innenstadt: Das kulturell durchaus geschichtsträchtige Lokal ein paar Gassen weiter wurde von Grund auf umgebaut und nach den aktuellen Bedürfnissen gestaltet.