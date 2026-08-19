Steiermark darf nicht Schlumpfhausen werden

Jahr der gebrochenen Versprechen

Pure Enttäuschung macht sich breit, wenn es um die Kulturpolitik des Landes geht. „Ein Jahr der gebrochenen Versprechen“, resümiert Klengel und verweist auf die nicht umgesetzte Kulturstrategie, die nicht erfolgte Erhöhung des Kulturbudgets, die Einbindung der Fachbeiräte bei Förderempfehlungen, auf die man bis heute vergeblich wartet, und vieles andere mehr. „Dafür haben sich die Auflagen für Fördernehmer massiv verschärft, und die Abrechnungen werden immer schikanöser“, sind sich beide einig. Auch die Kommunikation wird immer schwieriger, von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer gab es auf die Bitte um ein Gespräch nicht einmal eine Antwort.