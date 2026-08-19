Wie aus einer Freundschaft ein Kinofilm wurde

„Da stand plötzlich ein Leopard vor mir“

Doch weil sie als Kind schon so wissbegierig war, ermöglichte es ihr Vater auch, dass sie auf eine katholische Schule in einer nahe gelegenen Stadt kommt: „Ich bin mehrere Male fast von der Schule geflogen, weil ich alles hinterfragt habe“, schmunzelt sie. Wenn sie nicht in der Schule war, musste sie alleine die Ziegenherde der Familie bewachen: „Eines Tages, als ich zwölf Jahre alt war, stand plötzlich ein Leopard vor mir und ich wusste, jetzt muss ich stark sein.“ Sie starrte dem Tier so lange in die Augen, bis es davonlief, ohne eine Ziege zu attackieren. „Da habe ich das erste Mal meine eigene Stärke gespürt.“