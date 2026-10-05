Hier werden bereits die Jüngsten zu Forschenden

Sich spielerisch mit der Umwelt auseinandersetzen und die kindliche Neugier unterstützen – dieser Aufgabe nimmt sich die feierlich eröffnete Kita Lindhof in Wolfsberg an und verwandelt sich in diesem Sinne in ein MINT-Haus für unter Dreijährige.
Die kindliche Auseinandersetzung mit den Bereichen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) ist essenziell, um einfache Prozesse und Vorgänge verstehen zu können. Das vor wenigen Tagen eröffnete MINT-Haus bei der Kita Lindhof in Wolfsberg hat es sich daher zum Ziel gemacht, unter Dreijährige mit jenen Schwerpunkten vertraut zu machen und spielerisches Forschen zu ermöglichen.
Nach dem MINT-zertifizierten Kindergarten in Bad St. Leonhard erhält somit ein weiterer Standort der „LKH-Zwerge“ diese Auszeichnung. Auch Landeshauptmann Daniel Fellner nahm an der Eröffnungsfeier teil und lobte das pädagogische Team des MINT-Hauses: „Ihr bringt die Kinder hier auf einen super Weg in ein selbstbestimmtes Leben.“
Sand, Wasser und Co. als Forschungsgegenstände
Kita-Leiterin Gabriela Suppick betonte zudem, dass der neue Schwerpunkt in vielfältiger Art und Weise in den pädagogischen Alltag einfließe: „Alltagsdinge wie Wasser, Sand, Schachteln und Becher werden hier zu Forschungsgegenständen. Wir wollen kein Wissen vorgeben, sondern den Kindern den Raum geben, die Welt selbst zu entdecken und die Neugierde zu wecken.“
Die Kosten für die Errichtung wurden durch Eigenmittel des Betreibers, Sponsoren und Landesmittel gedeckt.
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