Hier werden bereits die Jüngsten zu Forschenden

Sand, Wasser und Co. als Forschungsgegenstände

Kita-Leiterin Gabriela Suppick betonte zudem, dass der neue Schwerpunkt in vielfältiger Art und Weise in den pädagogischen Alltag einfließe: „Alltagsdinge wie Wasser, Sand, Schachteln und Becher werden hier zu Forschungsgegenständen. Wir wollen kein Wissen vorgeben, sondern den Kindern den Raum geben, die Welt selbst zu entdecken und die Neugierde zu wecken.“