Kärntner Köche stellen sich kulinarischem Roulette

Mehr als 40 Haubenrestaurants beteiligen sich an dem wohl ungewöhnlichsten Gourmetevent Österreichs. Das Prinzip ist einfach und sorgt dennoch für Spannung: Die teilnehmenden Köchinnen und Köche verlassen für einen Abend die eigene Küche und übernehmen den Herd von Kollegen. Jeder bringt besondere Produkte aus der Heimat mit und kombiniert sie mit den Zutaten des Gastgeber-Restaurants. Wer kocht, wird zuerst nicht verraten!