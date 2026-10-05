Kärntner Köche stellen sich kulinarischem Roulette

Die Plätze werden ausgelost, die Menüs sind individuell: Köche tauschen ihre Küchen und sorgen bei den Gästen für Überraschungen. Beim Chef‘s Roulette sind in diesem Jahr drei Kärntner Lokale mit dabei.
Für die Herbstsaison die europäische Vereinigung junger Spitzenköche Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE) ein besonderes Genuss-Erlebnis: Beim Chef’s Roulette am Mittwoch, 7. Oktober, wird der Herd wieder zum Überraschungsplatz. Spitzenköche aus ganz Österreich tauschen für einen Abend ihre Küchen und sorgen bei den Gästen für ein Menü, dessen Urheber bis zum ersten Gang ein Geheimnis bleibt.
Mehr als 40 Haubenrestaurants beteiligen sich an dem wohl ungewöhnlichsten Gourmetevent Österreichs. Das Prinzip ist einfach und sorgt dennoch für Spannung: Die teilnehmenden Köchinnen und Köche verlassen für einen Abend die eigene Küche und übernehmen den Herd von Kollegen. Jeder bringt besondere Produkte aus der Heimat mit und kombiniert sie mit den Zutaten des Gastgeber-Restaurants. Wer kocht, wird zuerst nicht verraten!
In Kärnten stellen sich gleich drei Lokale der Herausforderung: die Stiftsschmiede in Ossiach, das Restaurant Hubert Wallner in Maria Wörth und das Restaurant Moritz in Grafenstein.
Damit verbinden die heimischen Küchenstars den Start in die Herbstsaison mit einem Abend voller Überraschungen, kreativer Küche und besonderer Genussmomente. Wer beim Chef’s Roulette Platz nimmt, weiß also, wo der Abend beginnt – aber nicht, wer am Ende am Herd steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.