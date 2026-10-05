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Kärntner Köche stellen sich kulinarischem Roulette

Kärnten
05.10.2026 08:00
Auch Anja Moritz und Roman Pichler vom Restaurant Moritz starten mit dem Event in den ...
Auch Anja Moritz und Roman Pichler vom Restaurant Moritz starten mit dem Event in den kulinarischen Herbst.(Bild: Daniel Gollner)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Die Plätze werden ausgelost, die Menüs sind individuell: Köche tauschen ihre Küchen und sorgen bei den Gästen für Überraschungen. Beim Chef‘s Roulette sind in diesem Jahr drei Kärntner Lokale mit dabei.

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Für die Herbstsaison die europäische Vereinigung junger Spitzenköche Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE) ein besonderes Genuss-Erlebnis: Beim Chef’s Roulette am Mittwoch, 7. Oktober, wird der Herd wieder zum Überraschungsplatz. Spitzenköche aus ganz Österreich tauschen für einen Abend ihre Küchen und sorgen bei den Gästen für ein Menü, dessen Urheber bis zum ersten Gang ein Geheimnis bleibt.

Mehr als 40 Haubenrestaurants beteiligen sich an dem wohl ungewöhnlichsten Gourmetevent Österreichs. Das Prinzip ist einfach und sorgt dennoch für Spannung: Die teilnehmenden Köchinnen und Köche verlassen für einen Abend die eigene Küche und übernehmen den Herd von Kollegen. Jeder bringt besondere Produkte aus der Heimat mit und kombiniert sie mit den Zutaten des Gastgeber-Restaurants. Wer kocht, wird zuerst nicht verraten!

In Kärnten stellen sich gleich drei Lokale der Herausforderung: die Stiftsschmiede in Ossiach, das Restaurant Hubert Wallner in Maria Wörth und das Restaurant Moritz in Grafenstein.

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Damit verbinden die heimischen Küchenstars den Start in die Herbstsaison mit einem Abend voller Überraschungen, kreativer Küche und besonderer Genussmomente. Wer beim Chef’s Roulette Platz nimmt, weiß also, wo der Abend beginnt – aber nicht, wer am Ende am Herd steht.

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