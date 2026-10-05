Fantastische Verpuppungen und virtuose Spieler

Ein Ort lässt die Puppen tanzen und nicht nur Kinderherzen hüpfen mit, wenn mit Cikl Cakl die Meister des 26. Internationalen Puppentheaterfestivals wieder für Jung und Alt die Fäden der Unterhaltungskunst ziehen. Verpuppungen der fantastischen, kritischen, poetischen Art gab es in St. Michael ob Bleiburg im Laufe der Jahrzehnte schon viele.