Explosionen bei Brand: Kriminalpolizei ermittelt

Keine Verletzte

Durch den doppelten Einsatz der beiden Feuerwehr-Truppen konnte das Feuer rasch kontrolliert und gelöscht werden. Für weitere Nachlöscharbeiten wurde der Störungsdienst der Kelag hinzugezogen, um das Gebäude vom Stromnetz zu trennen und so ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten.