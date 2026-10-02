Erschütternde Abgründe menschlicher Grausamkeit

Eine etwas andere Veranstaltung lockte Besucher in den Schwurgerichtssaal in St. Pölten. Für den Roman „In den Fängen des Grauens“ setzte Autorin und Gerichtsreporterin Ilse Probst auf einen „Originalschauplatz“ für die Buchpräsentation und auf einen Cold-Case-Fall aus Niederösterreich als Vorlage.