Verein Neustart: Gefährder im Berater-Visier

Verhaltensänderung als unmittelbares Ziel

„Ein Betretungs- und Annäherungsverbot ist eine wichtige Sofortmaßnahme zum Gewaltstopp. Aber es beendet zunächst nur eine konkrete Situation, es verändert noch kein Gewaltverhalten“, so Grohs. Genau hier setzt der Verein Neustart an: Dabei werde an Konfliktmustern, Stressbewältigung, gewaltfreien Handlungsstrategien und der Reflexion der eigenen Tat sowie ihren Folgen und Auswirkungen, gearbeitet. „Die Motivation zur Verhaltensänderung ist hier unser unmittelbares Ziel“, betont Grohs.