Was beim Schwammerlsuchen im Wald erlaubt ist

Naturverstand statt Selbstbedienung

Auch Markus Hoyos, Obmann der Land&Forst Betriebe Niederösterreich, appelliert an den Naturverstand der Schwammerlsucher. Die Waldeigentümer würden nicht nur das strenge Forstgesetz einhalten, sondern Verantwortung für kommende Generationen übernehmen. Sein Anliegen: ,Wer mit offenen Augen durch den Wald streift, sollte auch dessen Grenzen respektieren. Denn nur wenn Sammelfreude und Naturschutz Hand in Hand gehen, bleibt der Wald ein lebendiger Schatz.‘ Der Autor dieser Zeilen wurde selbst Augenzeuge wie ein weiblicher Plünderer zwei prall gefüllte Säcke aus einem Waldstück im mittleren Pielachtal schleppte. . .